Rusya'nın Suriye karnesi: 5 bin 233 sivil öldürüldü

01.10.2017 14:33:50

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rusya'nın Suriye'de 2. yılını dolduran askeri müdahalesi sonucu en az 5 bin 233 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, Rusya'nın Suriye'de 30 Eylül 2015'te Beşşar Esed yönetimine askeri destek ve terör ile mücadele bahanesiyle başlattığı askeri müdahalenin 2. yılına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, "Rusya'nın Suriye'deki 2. yılını dolduran askeri müdahalesinde bin 417'si çocuk, 886'sı kadın en az 5 bin 233 sivil yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.

Rus güçlerinin saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin büyük oranda muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olduğuna işaret edilen raporda, şunlar aktarıldı:

"Ruslara ait olduğunu tahmin ettiğimiz güçler, Halep'te 2 bin 762, İdlib'te bin 343, Deyrizor'da 452, Humus'ta 243, Rakka'da 241, Hama'da 84, Haseke'de 43, Dera'da 22, Lazkiye'de 1, Şam ve kırsalında ise 42 sivilin ölümüne yol açtı."

Rapora göre, 2015'in son 3 ayında 901, 2016'da 3 bin 529, 2017'de de 803 sivil Rus güçlerinin hava saldırılarında öldü.

Suriye'de Rus hava saldırıları sonucu 109 mescit, 143 okul ve 119 sağlık merkezinin yer aldığı sivil yaşam merkezleri en az 707 defa hedef alındı. Bu saldırılar sonucu en az 47 sağlık çalışanı hayatını kaybetti .

- Rus saldırıları büyük göçlere yol açtı

Raporda, Rusların sivil yerleşim yerlerine düzenlediği yoğun hava saldırlarının büyük göç dalgalarına yol açtığı belirtilerek, "Rusların hava saldırıları ve askeri operasyonları başta Halep, Humus, İdlib, Lazkıye, Rakka ve Deyrizor'da yaklaşık 2,3 milyon sivili yerinden etti." ifadesi kullanıldı.

Rus hava saldırılarının rejimin Halep ve Humus tahliyelerinde büyük rol oynadığını vurgulayan SNHR, şunları kaydetti:

"Rusya, Suriye rejimine ve destekçisi milislere verdiği hava desteği sayesinde Aralık 2016'da 45 bin sivil Doğu Halep mahallerini terk etmek zorunda kaldı. Vaer tahliyesini de Ruslar yürüttü."

- Soruşturma açılsın

Raporun tavsiyeler bölümünde de Suriye'de işlenen suçlar ve yaşanan olayların soruşturulmasına yönelik çağrı yapıldı.

Sivillerin güvenliğinin sağlanması gerektiği ifade edilen raporda, sivillere yönelik saldırıların bir an önce durması talep edildi. Raporda, Suriye meselesinin uluslararası mahkemeye taşınmasının önemine dikkat çekilerek, sivil ölümlerine yol açanların yargılanması gerektiğinin altı çizildi.