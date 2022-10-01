Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da uçakta patlama

'Avuçtan badem çıkarma kerameti' sosyal medyada gündem oldu

Türkiye’de Kadiri tarikatı şeyhi olarak bilinen Şeyh Ubeydullah el-Kadiri’nin ‘elinden badem çıkarma kerameti’ çok konuşuldu. O anın videosunu görenlerden bazıları hayretle izlerken, bazıları da dalga geçti.