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Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da uçakta patlama

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi.

2022-10-01 20:23:58

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.

Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Kırım Haber Ajansı'nın sosyal medyada paylaştığı bir videoda ise sözkonusu patlamanın uzaktan görüntüleri paylaşıldı.

AA

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