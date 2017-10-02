Rusya'nın hibe ettiği savaş uçakları Sırbistan'a ulaştı

02.10.2017 23:18:03

Rusya'nın Sırbistan ordusuna hibe ettiği 6 "MiG-29" tipi savaş uçağının 2'si Sırbistan'a ulaştı.

Savaş uçaklarının teslimi dolayısıyla başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica Askeri Havaalanı'nda düzenlenen törene Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic de katıldı.

Savunma Bakanı Vulin, yaptığı açıklamada, iki savaş uçağının 2 Ekim'de teslim edileceği bilgisinin kendilerine 4 Temmuz'da verildiğini hatırlatarak, Cuma gününe kadar diğer 4 savaş uçağının da teslim edileceğini söyledi.

Vulin, sadece ordu mensuplarının konumlarının iyileştirilmesinin değil, aynı zamanda ordunun daha güçlü, daha organize ve daha modern hale getirilmesinin de kendileri için önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Sırbistan Genelkurmay Başkanı Dikovic de 2 Ekim tarihinin Sırbistan ordusu ve Hava Kuvvetleri için büyük bir gün olduğunu vurgulayarak, on yıllar sonra ilk kez ordu envanterine giren bu uçakların, ülke savunması için son derece önemli olduğuna işaret etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçen yıl aralık ayında gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinin ardından, Rusya'nın Sırbistan'a 6 savaş uçağı, 30 tank ve 30 zırhlı askeri araç hibe edeceğini açıklamıştı.

Hibe edilecek uçakların kullanılmış oldukları ve modernizasyonlarının 180 ila 230 milyon avroya mal olacağı belirtilmişti.

