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Rusya'nın göbeğinde Çeçen Marşı

Rusya'da piyanosunu meydanın ortasına koyarak Çeçen Marşı çalan bir kişi yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

2022-07-26 13:10:29
İlber Ortaylı “4 paket sigara içmese evine 1 kilo et götürecek”

İlber Ortaylı “4 paket sigara içmese evine 1 kilo et götürecek”

Tarihçi Yazar İlber Ortaylı katıldığı bir Youtube kanalında sigara içenler için gündem olacak ifadeler kullandı.
Batı medeniyeti şaşırtmıyor...

Batı medeniyeti şaşırtmıyor...

Fransa'da yapılan bir sosyal deney videosu viral oldu.
ABD askerlerinin Irak’ta yaktığı meyve ve palmiye ağaçları

ABD askerlerinin Irak’ta yaktığı meyve ve palmiye ağaçları

İşgal ettiği her ülkeyi kurtarmak ve demokrasi getirmek için gittiğini söyleyen ABD'nin gerçek yüzü yıllar sonra ortaya çıkıyor. Eski bir ABD askeri tarafından yıllar sonra paylaşılan Irak'ta meyve ve palmiye ağaçlarını nasıl yaktıklarını gösteren videosu…
Çilek yiyen yengeç

Çilek yiyen yengeç

Daha önce sevimli bir yengecin çilek yediğini görmüş müydünüz?
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