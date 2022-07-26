Rusya'nın göbeğinde Çeçen Marşı

ABD askerlerinin Irak’ta yaktığı meyve ve palmiye ağaçları

İşgal ettiği her ülkeyi kurtarmak ve demokrasi getirmek için gittiğini söyleyen ABD'nin gerçek yüzü yıllar sonra ortaya çıkıyor. Eski bir ABD askeri tarafından yıllar sonra paylaşılan Irak'ta meyve ve palmiye ağaçlarını nasıl yaktıklarını gösteren videosu…