Rusya'nın göbeğinde Çeçen Marşı
Rusya'da piyanosunu meydanın ortasına koyarak Çeçen Marşı çalan bir kişi yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.
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Rusya'da piyanosunu meydanın ortasına koyarak Çeçen Marşı çalan bir kişi yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.
ABD askerlerinin Irak’ta yaktığı meyve ve palmiye ağaçları
İşgal ettiği her ülkeyi kurtarmak ve demokrasi getirmek için gittiğini söyleyen ABD'nin gerçek yüzü yıllar sonra ortaya çıkıyor. Eski bir ABD askeri tarafından yıllar sonra paylaşılan Irak'ta meyve ve palmiye ağaçlarını nasıl yaktıklarını gösteren videosu…