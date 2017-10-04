SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

'Rusya'nın 50 bin tonluk domates açıklaması, yarım elma gönül alma gibi'

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kavak:- 'Geçmiş dönemde Türkiye, Rusya'ya 350 bin ton domates ihracatı yapıyordu. (Rusya'nın açıklaması) 50 bin tonluk ihracat tatmin edici olmayacaktır. 50 bin tonluk rakam 'yarım elma gönül alma' gibi'- 'Rusya Federasyonu'ndaki domates üretimi halkın ihtiyacına cevap vermekten

'Rusya'nın 50 bin tonluk domates açıklaması, yarım elma gönül alma gibi'
04.10.2017 16:41:32
ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den yıllık 50 bin ton civarında domates ithalatına izin verilmesi için teklif yaptığına ilişkin, geçmiş dönemde Türkiye'nin Rusya'ya 350 bin ton domates ihracatı olduğunu belirterek, "50 bin tonluk ihracat tatmin edici olmayacaktır. 50 bin tonluk rakam 'yarım elma gönül alma' gibi." dedi.

Ali Kavak, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den yıllık 50 bin ton civarında domates ithalatına izin verilmesi için teklif yaptığı yönündeki açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Geçmiş dönemde Türkiye'nin Rusya'ya 350 bin ton domates ihracatı yaptığını hatırlatan Kavak, "50 bin tonluk ihracat tatmin edici olmayacaktır. 50 bin tonluk rakam 'yarım elma gönül alma' gibi." ifadesini kullandı. Kavak, 50 bin tonun Türkiye için sembolik bir rakam olduğunu, bununla yetinilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya tarafının, kendi domates üreticilerini destekleme amaçlı bir politika yürüttüğünü aktaran Kavak, şunları söyledi:

"Ama biz şunu iyi biliyoruz ki Rusya Federasyonu'ndaki domates üretimi halkın ihtiyacına cevap vermekten çok uzak. Rusya tarafında domates fiyatları yüksek seyrediyor. Çünkü yaptıkları üretim onlara yetmiyor. İkili ilişkilerle 50 bin ton domates ihracatının 250-300 bin tonlara çıkartılacağını umut ediyoruz. Yani eski seviyelere getirilmesini istiyoruz. Hatta serbest bırakılmasını da talep ediyoruz. Ticarette bir kısıtlamanın olması doğru değil. Serbest ticaret kurallarının işlemesi gerekir."


- "Alternatif pazarlar güçlendirilmeli"


Ali Kavak, Türkiye'nin yaş meyve ve sebzede Rusya'ya olan bağımlılığının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Alternatif pazarlar güçlendirilmeli. Bu sorunu aşmak için çaba harcıyoruz. AB, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kafkasya gibi bölgelerde pazar payımızı artıracak enstrümanları devreye sokmamız lazım." diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye'den domates ithalat etmemesi nedeniyle geçen yıl üretimde düşüş yaşandığını kaydeden Kavak, "Bu düşüşle birlikte iç piyasada domates fiyatları yükseldi. Bu, tamamen üretim kaynaklı. Üretici, ürettiği ürünün satılacağı garantisini görmek istiyor." dedi.

Kavak, domates üreticilerinin iyi durumda olmadığını, üreticilerin gelecekle ilgili belirsizlikten etkilendiğini de söyledi.


        YORUM YAZ
    Abdulhadi Akmugan
    Abdulhadi Akmugan
    CHP'nin Başakşehir Belediye Başkan adayı...Abdulhadi Akmugan kimdir? İşte Abdulhadi Akmugan biyografisi...
    04.10.2017 16:42:49
    Pique'den Milli Takım açıklaması
    Pique'den Milli Takım açıklaması
    Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nda forma giymeye devam edeceğini söyledi. Pique, 'Milli takımı bırakmak beni ıslıklayanları haklı çıkarır. Bir bağımsızlık yanlısı, İspanya Milli Takımı'nda oynayabilir. Bağımsızlık yanlısı olmak İspanya'ya karşı olmak demek değil' ifadelerini kullandı.
    04.10.2017 16:28:47
    Başbakan Yıldırım, ABD Büyükelçisi Bass'ı kabul etti
    Başbakan Yıldırım, ABD Büyükelçisi Bass'ı kabul etti
    Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul etti.
    04.10.2017 16:35:44
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yle görüştü: Gündem Kuzey Irak'tı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yle görüştü: Gündem Kuzey Irak'tı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir. Bu referandumunu da kesinlikle gayrı meşru olarak kabul ediyoruz' dedi.
    04.10.2017 16:34:52
    Sivas'da otobüsten 181 kaçak göçmen çıktı
    Sivas'da otobüsten 181 kaçak göçmen çıktı
    Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla giriş yapan 181 kaçak göçmen yakalandı.
    04.10.2017 16:34:38
    İstanbul'da minibüs ücretlerine zam
    İstanbul'da minibüs ücretlerine zam
    Taksi ücretlerine yapılan zamın ardından, minibüslere de zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulu (UKOME) kararı ile İstanbul'da minibüslerde zamlı tarife uygulanmaya başladı.
    04.10.2017 16:29:25
    Vladimir Putin: Kuzey Kore'yi vurmak mümkün
    Vladimir Putin: Kuzey Kore'yi vurmak mümkün
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu ancak bu adımın istenilen sonucu vereceğinin meçhul olduğunu ifade etti.
    04.10.2017 16:28:21
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Abdullah Gül AK Parti'nin kampına katılacak mı?
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
    Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
    Maliki, Türkiye'nin IKBY tutumunu değerlendirdi
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
    IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
    IKBY açıkladı... Peşmerge ile Irak ordusu çatışacak mı?
    Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
    Kenya'da 26 kişi sıtmadan öldü
    Oxford, Myanmar liderine verdiği nişanı geri alıyor
    Oxford, Myanmar liderine verdiği nişanı geri alıyor
    İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
    İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Candan Yüceer
    Candan Yüceer
    Ufuk Coşkun
    Ufuk Coşkun
    İzzet Ulvi Yönter
    İzzet Ulvi Yönter
    Ayşen Gürcan
    Ayşen Gürcan
    Okay Gaytancıoğlu
    Okay Gaytancıoğlu

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları