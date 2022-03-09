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Rusya, Mariupol'deki çocuk hastanesini bombaladı

Rus işgal güçleri, Mariupol’deki çocuk hastanesini bombaladı. Çocuk hastanesine bomba atılması sonucu hastane binasının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

2022-03-09 19:59:12

Rusya Federasyonu, günlerce Mariupol kentine saldırı gerçekleştiriyor. Aralıksız devam eden saldırılardan dolayı kente gıda, su, ilaç ulaştırılamıyor. İnsanlar günlerce elektriksiz, gazsız ve susuz sığınaklarda saklanıyor. Bugün ise Rusya'nın işlediği savaş suçlarına biri daha eklendi. Rus savaş uçakları, Mariupol'deki çocuk hastanesine bombalı saldırı gerçekleştirdi.

İŞGALCİ RUSYA ÇOCUK HASTANESİNE SALDIRDI!

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Melitopol Şehir Şurasından yapılan açıklamada, “Rus işgal güçleri çocuk hastanesine birkaç bomba attı. Yıkım muazzam. Birkaç gün öncesinde çocukların tedavi gördüğü sağlık kurumunun binası tamamen yıkıldı.” denildi. Hastanenin bahçesine isabet eden bombaların birinin düştüğü yer de görüntülendi.

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, “Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti.” ifadesini kullandı.

KırımHaberAjansı

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