Rusya: Mariupol’de Azovstal Fabrikası’ndan 959 Ukraynalı asker teslim oldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son iki günde Mariupol’de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuşatılan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki Ukrayna askerlerinin durumuyla ilgili bilgi veren Konaşenkov, fabrika sahasında bulunan Ukrayna askerleri ve Azov taburu mensuplarının teslim olmaya devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, "Bir gün içinde, 29'u yaralı 694 savaşçı, 16 Mayıs'tan bu yana 80'i yaralı olmak üzere 959 savaşçı teslim oldu. Yaralılardan 51'i ihtiyaç duyduğu için (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novoazovsk'ta hastaneye yerleştirildi." ifadesini kullandı.