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Rusya ile Çin arasında dev aşı anlaşması

Rusya ile Çinli bir şirket arasında 100 milyon dozluk aşı anlaşması imzalandı.

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19.04.2021 11:15:20
Rusya ile Çin arasında dev aşı anlaşması

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Çin'deki Hualan Biological Bacterin ilaç şirketi ile senede 100 milyon dozu aşkın aşı üretimini içeren bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Sputnik V aşısının iki doz şeklinde uygulandığı düşünülürse, söz konusu anlaşma senede 50 milyon kişinin koronavirüse karşı aşı olmasını sağlayacak.

​RDIF daha önce Çin'deki TopRidge Pharma şirketi ile senede 100 milyon dozu aşkın aşı üretimi konusunda anlaşmıştı. RDIF'in, Çin'de bulunan Shenzhen Yuanxing Gene-tech şirketi ile de senede 60 milyon doz aşı üretimini içeren bir anlaşması bulunuyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90'ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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