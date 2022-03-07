Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Kararın 5 Mart 2022 tarihli 'Bazı Yabancı Kredi Kuruluşları Önündeki Yükümlülüklerin İfasına İlişkin Geçici Prosedür Hakkında Devlet Başkanı Kararnamesi' uyarınca hazırlandığını belirten Rus hükümeti, karar çerçevesinde hasım ülkeler listesinden yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve şirketlerinin, Rus devletinin, onun bölge ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak yapabileceklerini vurguladı.