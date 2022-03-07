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Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Rusya-Ukrayna savaşının 12'nci gününde Moskova kritik bir karara imza attı.

Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı
07.03.2022 21:02:44
Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Rusya hükümeti, Rusya'ya, Rus şirketlerine ve vatandaşlarına hasmane eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini onayladı.

 
 
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Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan yer aldı.

 
 
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Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Kararın 5 Mart 2022 tarihli 'Bazı Yabancı Kredi Kuruluşları Önündeki Yükümlülüklerin İfasına İlişkin Geçici Prosedür Hakkında Devlet Başkanı Kararnamesi' uyarınca hazırlandığını belirten Rus hükümeti, karar çerçevesinde hasım ülkeler listesinden yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve şirketlerinin, Rus devletinin, onun bölge ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak yapabileceklerini vurguladı.

 
 
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Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Karara göre borçlu kişiler, Rusya'daki bir bankada yabancı kredi kuruluşu namına özel ruble hesabı ('C') açarak ödemelerini ödeme günündeki Rusya Merkez Bankası kuru üzerinden hesaplanacak ruble eşdeğeriyle yatırabilecek.

 
 
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Rusya hükümeti, Moskova'ya hasım ülkeler ve bölgeler listesini onayladı

Yeni geçici prosedür, ayda 10 milyon rubleyi (veya döviz cinsinden eşdeğerini) aşan ödemeler için geçerli olacak. Kaynak: Sputnik

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