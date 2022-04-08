Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Bölgede Rus ordusu Ukrayna güçlerine uzaktan saldırarak güçlerini test etmeye çalıştı. Bunun üzerine Luhansk Valisi, aynı şeyin kendi bölgesinde olacağını düşünerek tüm sivillere daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yaptı.