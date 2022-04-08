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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Rus birlikleri artık rotalarını tamamen Donbass bölgesine çevirmiş durumda. BBC'den Joe Inwood, Moskova'nın bölgedeki hesaplarını kaleme aldı...

Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'
08.04.2022 16:06:52
Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Gece boyunca sirenlerin çaldığı Slovyansk şehrinde insanlar sığınaklara ve bodrum katlarına saklandı.

 
 
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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Füzeler ve bombalar, nüfusun çoğunluğunun Rusça konuştuğu, Donbas'taki ayrılıkçı hareketin başladığı bu şehirde sabaha kadar yağmaya devam etti.

 
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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Bölgede Rus ordusu Ukrayna güçlerine uzaktan saldırarak güçlerini test etmeye çalıştı. Bunun üzerine Luhansk Valisi, aynı şeyin kendi bölgesinde olacağını düşünerek tüm sivillere daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yaptı.

 
 
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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Ancak tahliyeler, tren raylarının perşembe gecesi vurulması ve bazı bölgelerinin hasar görmesi üzerine zorlaştı, Kramtorsk'ta çok uzun kuyruklar oluştu ve binlerce kişi tren istasyonunda beklemeye başladı.

 
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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Sabah saatlerinde tren istasyonu füzelerle vurulmadan önce raylar tamir edilmiş, trenler hareket etmeye başlamıştı.

 
 
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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'

Kev'deki başarısızlıklarından sonra Rus güçleri şimdi Donbas'a saldırıyor. Burada yaşanacaklar, savaşın akıbeti açısından belirleyici olabilir.

 
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Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir'
TREN İSTASYONUNA ROKETLİ SALDIRI
 

Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu. Sivillerin tahliyesi için kullanılan tren istasyonunda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığını bildirildi.

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