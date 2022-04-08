Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırıyor: 'Savaşın akıbetini belirleyebilir' Rus birlikleri artık rotalarını tamamen Donbass bölgesine çevirmiş durumda. BBC'den Joe Inwood, Moskova'nın bölgedeki hesaplarını kaleme aldı... 08.04.2022 16:06:52 Gece boyunca sirenlerin çaldığı Slovyansk şehrinde insanlar sığınaklara ve bodrum katlarına saklandı. 1 Füzeler ve bombalar, nüfusun çoğunluğunun Rusça konuştuğu, Donbas'taki ayrılıkçı hareketin başladığı bu şehirde sabaha kadar yağmaya devam etti. 2 Bölgede Rus ordusu Ukrayna güçlerine uzaktan saldırarak güçlerini test etmeye çalıştı. Bunun üzerine Luhansk Valisi, aynı şeyin kendi bölgesinde olacağını düşünerek tüm sivillere daha güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yaptı. 3 Ancak tahliyeler, tren raylarının perşembe gecesi vurulması ve bazı bölgelerinin hasar görmesi üzerine zorlaştı, Kramtorsk'ta çok uzun kuyruklar oluştu ve binlerce kişi tren istasyonunda beklemeye başladı. 4 Sabah saatlerinde tren istasyonu füzelerle vurulmadan önce raylar tamir edilmiş, trenler hareket etmeye başlamıştı. 5 Kev'deki başarısızlıklarından sonra Rus güçleri şimdi Donbas'a saldırıyor. Burada yaşanacaklar, savaşın akıbeti açısından belirleyici olabilir. 6 TREN İSTASYONUNA ROKETLİ SALDIRI Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu. Sivillerin tahliyesi için kullanılan tren istasyonunda 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığını bildirildi. 7