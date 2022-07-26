Rusya doğal gazı kesti, dengeler değişti: AB'den flaş karar

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela tarafından karara dair yapılan açıklamada, "AB birlik ve dayanışma içindedir. AB üyesi devletler bugün aldıkları karar ile Rusya'nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanarak AB'yi bölmeye yönelik her türlü girişimine karşı dik duracaklarını açıkça gösterdi. Gaz talebinin azaltılma önerisinin rekor sürede kabul edilmesi de şüphesiz ki ortak enerji güvenliğimizi güçlendirdi. Gaz tasarrufu yapmak bu hazırlığı geliştirecek. Böylece kış, AB vatandaşları ve sanayi için çok daha ucuz ve kolay geçecek" ifadeleri kullanıldı.