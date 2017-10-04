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Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması

Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta Türkiye ile İran'ın önemli rol oynadığını söyledi.

Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
04.10.2017 21:54:44

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Irak'ta istikrarın sağlanmasında Türkiye ile İran'ın önemli bir rol oynadığını belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yarın gerçekleştireceği "ilk" Moskova ziyareti öncesinde Suudi Arabistan destekli "Şarkul Evsat" gazetesine mülakat veren Lavrov, söz konusu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde "gerçek bir dönüm noktası" olacağını ifade etti.

Suriye krizinin çözümü ve IŞİD'e karşı verdiği mücadelede Irak'a yardım edilmesi konularında Rusya'nın İran ve Türkiye'yle işbirliğine büyük önem verdiğini söyleyen Lavrov şunları kaydetti:

"Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor. Rusya ile Türkiye arasındaki ortak çabaların, Suriye'deki durumu daha iyiye götürmeyi başardığına inanıyoruz. Söz konusu çabaların, IŞİD ve Nusra Cephesi ile diğer terör gruplarının direniş merkezlerini zayıflattığı gibi, ülkedeki siyasi rejimin geleceğine ilişkin de taraflar arasında yapıcı ve kapsamlı bir diyalog için gereken şartları sağladığını düşünüyoruz."

"SURİYE'DEKİ KARDEŞ KAVGASINI BİTİRMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR SAĞLANDI"

Rusya, İran ve Türkiye arasındaki "verimli ve sağlam" etkileşimin en son örneğinin, 15 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinin 6. turunda varılan anlaşmalar ve İdlib'de çatışmasızlık bölgesi kurulması yollarının aranması olduğunu belirten Lavrov şöyle konuştu:

"Suriye'deki kardeş kavgasını bitirmek, teröristleri yok etmek ve halkın barışçıl bir hayata dönmesi için gereken şartlar sağlandı. Ankara ve Tahran'la koordineli şekilde atılan adımlar, Suriye'deki çatışmasızlığın devamını sağlamayı ve anlaşmazlıkların siyasi yollarla çözülmesine yardımcı olmayı amaçlıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmede bu konuların ele alındığını hatırlatan Lavrov, iki liderin de "Astana anlaşmalarına bağlı olduklarını ve Suriye krizini çözmeye yönelik ortak eylemlerin koordinasyonunu derinleştirmek, bölgesel sorunları çözmek amacıyla ilgili dışişleri bakanlıklarının yanı sıra askeri ve istihbari kurumlar arasındaki sağlam işbirliğinin de devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini" aktardı.

Lavrov, Suriye konusunda "İlgili taraflar (rejim ile muhalefet), Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi ve diplomatik çözümden başka alternatifin olmadığı konusunda anlaştı ve ateşkes konsundaki kararlılığını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Suriye krizinin çözümünde oynadığı role de değinen Lavrov, Riyad yönetiminin Cenevre'de BM gözetiminde gerçekleştirilecek görüşmelerde Suriye hükümeti heyetine adil bir ortak olabilecek muhalefet heyetini oluşturmada gösterdiği çabaların önemine dikkati çekti. Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda ve Suriyeliler arasındaki kapsamlı diyalog yoluyla bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİNE "ÇİFTE STANDART" SUÇLAMASI

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, IŞİD'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki uluslararsı koalisyon güçlerini teröristleri sınıflandırmada "çifte standart izlemekle" suçladı.

Lavrov, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yarın gerçekleştireceği Moskova ziyaretine ilişkin ise şunları söyledi:

"İlişkilerimizde gerçek bir dönüm noktasını teşkil edecek olan bu ziyaret, aramızdaki işbirliğini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağı kanaatindeyiz. Bu ziyaret, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın istikrarına derin bir katkı sağlayacaktır."


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