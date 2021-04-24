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Rusya’dan 'dostça olmayan' eylemlere karşı tedbir kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve diğer ülkelerin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

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24.04.2021 02:29:59
Rusya’dan 'dostça olmayan' eylemlere karşı tedbir kararı

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı.

Karara yönelik tedbirler

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek.

Söz konusu sınırlama bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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