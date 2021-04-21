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Rusya'dan ABD'ye nota: ''10 büyükelçilik çalışanı Rusya’yı terk etsin!''

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 10 çalışanının 21 Mayıs’a kadar Rusya’yı terk etmesini istedi.

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21.04.2021 16:37:39
Rusya'dan ABD'ye nota: ''10 büyükelçilik çalışanı Rusya’yı terk etsin!''

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'a bugün elçiliğin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota sunulduğu, bu kişilerin 21 Mayıs akşamına kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 21 Nisan'da ABD'nin Rusya Federasyonu'ndaki Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda çağrılarak, kendisine Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin 10 çalışanının ‘istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota sunuldu. Bu kişilerin 21 Mayıs gün sonuna kadar ülkemizi terk etmeleri istendi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bu önlemin, ‘Amerikan tarafının Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve New York'taki Rus Başkonsolosluğu'nun asılsız bir şekilde ‘istenmeyen kişi' ilan edilen bazı çalışanlarına karşı sergilediği hasmane eylemlerine verilen karşılık' olduğu vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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