Rusya'da ünlü markalar kepenk indirdi; Ruslar ne diyor?

Rusya’da vatandaşlar ve çalışanlar, uluslararası giyim firmalarının ülkelerindeki mağazalarını kapatması nedeniyle işlerini kaybetmek ve alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalacakları için üzgün.

Çok sayıda uluslararası firma, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken tanınmış çok sayıda giyim firması da mağazalarını kapatıyor.

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties ve Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex de Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Spor giyim markalarından Adidas, Rusya Futbol Birliği ile ortaklığını askıya aldı, Nike da Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimatları durdurduğunu duyurdu. Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi H&M de Rusya'daki tüm satışlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Çalışanlar ve vatandaşlar üzgün

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen iki Zara çalışanı, AA muhabirine, iş yerlerinin kapatılacak olması nedeniyle üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Mağazanın tekrar açılmasını umduklarını belirten çalışanlar, Rusya'daki istikrarsız durum nedeniyle para biriktirmek istediklerini ifade etti.

Çalışanlardan birisi, “Rus şirketleri de bir süreliğine kapanabilir çünkü sevkiyatlar çoğunlukla diğer ülkelerden geliyor. Hem giysiler hem de diğer ham maddeler yani bir süreliğine kendini mali açıdan korumak önemli.” diye konuştu.

Moskova sakinlerinden Olesya da “Mağazaların kapanması elbette üzücü. Artık şartlara bakacağız. Tüm mağazaların tekrar dönmesini ve açılmasını içtenlikle umuyoruz.” dedi.

Zara, Pull&Bear ve Bershka gibi markaların, sürekli kullandıkları markalar olduğunu belirten Olga ise “Bunların hepsi kitlesel ve kullandığımız markalar. Gerçekten üzücü.” diye konuştu. AA