Rusya'da Türk füzesi Tayfun endişesi

Türkiye'nin yerli üretim balistik füzesinin Rize'den ateşlemesi, yalnızca batı komşusu Yunanistan'da değil Karadeniz'in diğer tarafındaki Rusya'da da paniğe yol açtı.

Her akşam 'özel askeri operasyon' adını taktıkları Ukrayna işgalini tartışan Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki yorumcular, bu kez Türkiye'nin 561 kilometre menzilli füzesini değerlendirdi.

Kremlin'in baş propagandisti Vladimir Solovyov'un sunuculuğunu yaptığı programdaki konuklardan Semyon Bagdasarov, füze testinin ardından Moskova'nın yakın ilişkiler kurduğu Ankara ile ilişkilerine bir kez daha bakmasını önerdi.

Programda Orta Asya uzmanı olarak tanıtılan Ermeni asıllı Bagdasarov, daha önce de Türkiye karşıtı yorumlarıyla göze çarpmış bir isim. Semyon Bagdasarov, yerli balistik füzesini deneyen Türkiye'nin hamlesini 'çok tehlikeli bir akım' olarak tanımladı, "Ankara ile olan ittifakımıza farklı bakmamız gerekiyor" deyip ekledi:

"Daha önce birçok kez dile getirdim. Tayfun hangi yöne gitti? Ege Denizi'ne doğru gitmedi, Akdeniz'e doğru da. Rize'den ateşlendi, aynı zamanda Türkiye lideri Erdoğan'ın memleketi. Rize Sinop'un yanında. Geçen sefer Türkiye'nin Karadeniz Filosu'nun merkezinin orada olduğunu geçen sefer söyledim."

Rus yorumcu, sözlerinin devamında Vladimir Putin'in sekiz yıl önce el koyduğu Ukrayna toprağı Sivastopol'u öne çıkardı:

"Onlar Rize'den fırlattılar. Sinop'tan Sivastopol 300 kilometre uzaklıkta. Bazı nedenler yüzünden burada yalnızca kendimizi aldatıyoruz."

Kırım Yarımadası'nın en büyük şehri Sivastopol, 2014'ten bu yana Rusların kontrolünde. Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun ana karargahı da yine Sivastopol'da konuşlu.

Ukrayna işgalinde 2 bini aşkın tank ve yüzlerce savaş uçağı kaybeden Rusya, Nisan ayında Karadeniz'de çok ağır bir darbe almıştı. Ukraynalıların fırlattığı füzeler, Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'yı vurmuş, Moskova geminin battığını günlerce gizlemeye çalışmıştı.

Ekim ayına gelindiğinde ise, bu kez Vladimir Putin'in en prestijli projesi Kerç Köprüsü havaya uçuruldu. Kırım'la Rusya ana karasını birbirine bağlayan köprü, Rus medyası tarafından yüzyılın inşaatı başlıklarıyla selamlanmıştı.

Kilometrelerce uzaktan duyulan patlamayla Ukraynalıların 'nefret köprüsü' adını taktığı yapının bir kısmı Karadeniz'in sularına gömüldü.

İngiliz Express gazetesi, programdaki diğer konuklardan Rusya-Türkiye ilişkilerini bir kez daha düşünmelerini isteyen Semyon Bagdasarov'un sözlerini 'Türkiye Rusya ittifakını 'tehlikeli füze testi'yle riske atıyor: Sivastopol'dan 300 kilometre' başlığıyla sundu.

"Türkiye yeni güçlü füzesini test ederek Rus yorumcular arasında endişeyi tetikledi" diyen Express, Tayfun'un fırlatılmasının Semyon Bagdasarov'u paniğe kapıldığını yazdı.

Bagdasarov, geçen hafta yine devlet televizyonu Rossiya-1'deki programda PKK'lı teröristlerin Ukrayna'ya gidip Rusya saflarında savaşmasını gündeme getirmişti.

Milliyet