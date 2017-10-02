Rusya'da muhalif lider Navalnıy'a 20 gün hapis cezası

02.10.2017 22:37:01

Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, "izinsiz gösterilere çağrı" suçundan 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Moskova'da mahkeme, 29 Eylül'de gözaltına alınan Navalnıy'a, sosyal medya üzerinden halkı izinsiz gösterileri çağırma suçundan 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkemede konuşan Navalnıy, tutuklanmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir "hediye" olduğunu belirterek, "Halkımızla buluşmam hükümeti endişelendiriyor. Biz kanun dışı hiçbir şey yapmıyoruz." dedi.

Muhalif Navalnıy, cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 65'inci doğum gününde, Putin'in doğduğu şehir olan St. Petersburg'ta bir miting düzenlemeyi planlıyordu.

Navalnıy, hakkında açılan davalar nedeniyle Rus yetkililerin karşı çıkmasına rağmen önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.