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Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti.
05.12.2017 21:45:54
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