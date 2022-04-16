Ruslar intikam için Kiev’i hedef aldı!

Kiev'in kuzeybatısında bulunan Pushcha-Vodytsya bölgesinde Rus güçleri tarafından bombalanan itfaiye istasyonu SABAH tarafından görüntülendi. Çok sayıda roketin isabet ettiği itfaiye istasyonu tamamen harabeye dönerken, istasyonun yanında bulunan bir ev de zarar gördü. Ev sahibi Kosivey Valentine, "İtfaiye istasyonu şehrin desteği için ambulans kadar çok önemli role sahip. Zor anlarda destek sağlıyorlar. İtfaiye istasyonuna saldırmaları nedeniyle itfaiye erleri yanan evlere gidip müdahale edemedi. Bu savaşın 21'inci yüzyılda gerçekleşmesinin korkunç, şeytani ve şiddetli olduğunu düşünüyorum. Rusya, Ukrayna halkına diz çöktüremeyecek" dedi.