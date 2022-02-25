Rus vatandaşı diz çöküp özür diledi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünyanın dört bir yanında protesto edilirken bir Rus vatandaşı Putin yönetimini sert sözlerle protesto ederek Ukrayna halkından özür diledi

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, Rus vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin Ukraynalılar önünde diz çökerek, "Bu hayvanın (Putin) size yaptıklarından dolayı özür dilemek istiyorum. Biz onu seçmedik! Putin'siz Rusya! Yaşasın Ukrayna!" dediği görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı