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Rus tankının ezdiği sivil araçtaki Ukraynalıyı böyle kurtarmaya çalıştılar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri aracın ezdiği sivil araca ait görüntülerin devamı sosyal medyada paylaşıldı

2022-03-01 20:09:44

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri araç, içerisinde şoförü bulunan sivil otomobili ezmişti. Rus ordusu yönetimindeki askeri aracın, içinde sivil bulunan otomobili ezdiği görüntüler geçtiğimiz gün Ukraynalı vatandaşlar tarafından kaydedilmişti. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ukraynalı daha sonra yakınlardan gelen insanlar tarafından bazı el aletleriyle kurtarılmaya çalışıldı

İHH’dan Ukrayna’ya insani yardım

İHH’dan Ukrayna’ya insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya’nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Askeri birliğe füze saldırısı: 70 Ukrayna askeri öldü

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Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.
Rus helikopterlerini böyle vurdular

Rus helikopterlerini böyle vurdular

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Harkiv'in merkezine roketli saldırı

Harkiv'in merkezine roketli saldırı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 6. gününde Harkiv'e roketli saldırı düzenlendi. Roket bir binaya isabet etti. Saldırının görüntüleri kameralara yansıdı.
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