Rus tankının ezdiği sivil araçtaki Ukraynalıyı böyle kurtarmaya çalıştılar

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri aracın ezdiği sivil araca ait görüntülerin devamı sosyal medyada paylaşıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde bulunan Obolon'da, Rus ordusuna ait askeri araç, içerisinde şoförü bulunan sivil otomobili ezmişti. Rus ordusu yönetimindeki askeri aracın, içinde sivil bulunan otomobili ezdiği görüntüler geçtiğimiz gün Ukraynalı vatandaşlar tarafından kaydedilmişti. Hurdaya dönen araçta sıkışan Ukraynalı daha sonra yakınlardan gelen insanlar tarafından bazı el aletleriyle kurtarılmaya çalışıldı