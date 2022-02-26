Rus tankı sivil aracı ezerken görüntülendi!

Melih Gökçek, Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle konuştu: Nasıl öbür taraf?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter’dan paylaştığı Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video gündem oldu. Hawking'in balmumu heykeliyle konuşan Gökçek, 'Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi? Bak susmuş duruyorsun...' ifadelerini kullandı.