DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5808 ₺

EURO

18,3217 ₺

ALTIN

986,19 ₺

BİST

3.847,62 ₺

Rus savaş uçağı evlerin arasına düştü

Rusya'nın Yeysk kentinde 'Su-34' tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.

2022-10-17 22:02:59

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Su-34" tipi savaş uçağının, Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim uçuşu için kalktığı kaydedildi.

Uçuş esnasında motorlardan birinin alevlendiği ve uçağın Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde evlerin arasına düştüğü kaydedilen açıklamada, kaza yerinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.

Etyen Mahçupyan: Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim

Etyen Mahçupyan: Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim

Gazeteci Etyen Mahçupyan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahçupyan, 'Putin ile teke tek oturduğunda 'Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı?' Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim' dedi.
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayatı film oluyor

'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayatı film oluyor

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve 'Ampute Messi' olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi 'Hayatla Barış' adıyla sinemalarda izleyicilerle buluşacak.
Alevi aktivist ifşa etti: Lazkiye’de Rus askerleri için genelev inşa etmişler

Alevi aktivist ifşa etti: Lazkiye’de Rus askerleri için genelev inşa etmişler

Suriyeli Alevi aktivist Esed rejiminin ahlaksızlığını ifşa etti: Lazkiye’de Ruslar için genelev inşa edilmiş! Çalıştırılanlar Esed askerlerinin öldürdüğü muhaliflerin eşleri…
Batman 5. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Batman 5. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

“Batman’da açılan 5 milyon sayfa” mottosuyla 5’incisi düzenlenen Batman Kitap Fuarı, 1.2 milyon liralık hediye çeki sürpriziyle başladı. Vali Ekrem Canalp, 40 bin öğrenciye ücretsiz kitap alabilmeleri için 30’ar TL’lik hediye çeki dağıtacaklarının müjdesini verdi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş