Rus savaş uçağı evlerin arasına düştü

Etyen Mahçupyan: Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim

Gazeteci Etyen Mahçupyan 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahçupyan, 'Putin ile teke tek oturduğunda 'Mansur Yavaş'a mı güvenirim, Erdoğan'a mı?' Çok açık ki Erdoğan'a güvenirim' dedi.