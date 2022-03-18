Rus ordusunun ilerleyişi durdu

20 bebek, biyolojik ailelerini bekliyor. Ukrayna dışındaki aileler savaş nedeniyle gelemiyor. İsimlerini vermek istemeyen Arjantinli bir aile ise bebeklerini almak için Kiev'e geldi. SABAH'a konuşan aile, şimdi bebekleriyle ülkelerine dönmenin yolunu arıyor. NEW York Times gazetesine göre, ABD istihbaratı Rusya'nın Ukrayna'da şimdiye kadar 7 bin askerinin öldüğünü tahmin ediyor. Haberde, "Tahmin doğruysa, Rus ordusu, ABD'nin Afganistan'da 20 yıl boyunca kaybettiği asker sayısından daha fazla askeri 20 gün içinde kaybetti" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov Oleksij de Rusya'nın kaybının Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da verdiği kayba yaklaştığını söyledi. Oleksij, "Rus güçleri, iki Çeçenistan savaşındakinin toplamından daha fazla, 14 binden fazla kayıp verdi" dedi.