Rus ordusunun ilerleyişi durdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 22'nci gün geride kaldı. Başkent Kiev yine bombaların hedefi oldu. Apartmana roket isabet etmesi sonucu en az kişi 1 öldü. Kiev'in kuzeyindeki Svyahoshinsky bölgesinde de Rus saldırılarında araçları alev alan 2 kişi can verdi. Harkiv'de bombaların isabet aldığı bir pazarda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Harkiv bölgesinde şimdiye kadar en az 500 sivilin öldüğü bildirilmişti. Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un, esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği duyuruldu.