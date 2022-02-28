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Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Antalya'da Rus Konsolosluğu önüne gelen 3 Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
28.02.2022 22:34:15
Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Antalya'da 5 gündür kentin birçok noktasında Rusya'nın ülkelerine saldırmasını protesto eden Ukraynalılar, bugün de Rus Konsolosluğu önünde toplanmak için sosyal medya üzerinden haberleşti.

 
 
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Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Polis ekipleri Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Rus Konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevreyi de bariyerlerle kapattı.

 
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Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Rus Konsolosluğunun bulunduğu bölgeye, eylem saatinde 3 kişinin geldiği görüldü.

 
 
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Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Gelen Ukraynalı kadın ile kocası ellerinde hem Türk hem Ukrayna bayrağı açtı.

 
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Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Daha sonra ise bir başka Ukraynalı kadın Rus Konsolosluğu önüne gelerek, yapılan saldırıyı kınadı.

 
 
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Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Önceki günlerde Rus Konsolosluğu önüne gelen bazı Ukraynalılar, bankların demir bariyerlerine ve ağaçlarına Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve lacivert renkte bezler asmıştı.

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