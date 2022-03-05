Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek

Aynı kaynak, hükümet yetkililerinin hareketi protesto etmek için istifa etmek istediklerini, ancak bunun Putin tarafından ihanet olarak görülmesinden korktuklarını belirterek, "İstifa sadece bir esir kampına yol açacaktır" dedi. İngiliz Dailymail gazetesi de ordu ve güvenlik teşkilatı başkanları da dahil Kremlin'deki en güçlü kişilerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçları ve ortaya çıkacak yıkım konusunda büyük korkuları olduğu iddia ediyor.