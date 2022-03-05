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Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek

Rus medya kuruluşu Agentstvo, Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Putin'in kabinesini Ukrayna'yı işgal etme planları hakkında bilgilendirmediğini ve yetkililerin savaşın başlaması ile adeta şoke olduğunu iddia etti.

Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek
05.03.2022 11:00:20
Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek

Hürriyet'te yer alan habere göre: Kremlin'e yakın kaynaklar, Vladimir Putin'in kabinesini Ukrayna'yı işgal etme planları hakkında karanlıkta tuttuğunu ve yetkililerin Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların düzeyine hazırlıksız bırakıldığını iddia etti.

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Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek
KABİNE BİLE ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU
 

Agentstvo medya kuruluşunun haberine göre, Rus kabinesi Putin'in doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımayı planladığının farkındaydı, ancak tüm ülkeyi işgal ettiğini öğrenince şoke oldu.

 
 
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Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek
'BU BERBAT, AKILLARINI KAÇIRMIŞ OLMALARI GEREK'
 

Bu, birçok üst düzey Kremlin yetkilisinin Batı'nın Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının ölçeğine hazırlıklı olmadığı anlamına geliyordu. Kremlin'den bir kaynak Agentstvo'ya yaptığı açıklamada, "Bu berbat, akıllarını kaçırmış olmalılar" dedi.

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Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek
İSTİFA ETMEK İSTİYORLAR AMA PUTİN KORKUSU AĞIR BASIYOR
 

Aynı kaynak, hükümet yetkililerinin hareketi protesto etmek için istifa etmek istediklerini, ancak bunun Putin tarafından ihanet olarak görülmesinden korktuklarını belirterek, "İstifa sadece bir esir kampına yol açacaktır" dedi. İngiliz Dailymail gazetesi de ordu ve güvenlik teşkilatı başkanları da dahil Kremlin'deki en güçlü kişilerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçları ve ortaya çıkacak yıkım konusunda büyük korkuları olduğu iddia ediyor.

 
 
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Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek
İŞGAL PLANINI SAKLADI! YAPTIRIM KARARLARI SÜRPRİZ OLDU
 

Öte yandan Putin'in işgal planlarını kabinenin çoğundan gizli tuttuğu için Rus bankalarının SWIFT bankacılık sistemini kullanmasını yasaklamak gibi, Batı'nın katı mali yaptırımlarını hiç kimsenin hesaplamadığı ortaya çıktı.

Rus hükümetinin üst kademelerinde kaynakları bulunan Agentstvo News Telegram kanalı, 'Putin kendi kişisel kararı olduğu için, hükümete işgal kararından bahsetmedi' dedi ve ekledi; "Tam kapsamlı savaş hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için devlet medyasının savaş yerine 'özel askeri operasyon' kullanılması emredildi. Rus hükümeti Batı yaptırımlarının ülkeye getireceği sakatlayıcı darbeyi öngörmedi. Kabine üyeleri ve devlete ait şirketlerin başkanları Putin'in Ukrayna'da bir savaş başlatma kararına hazır değildi"

 
 
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Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek
ZENGİLER NEDEN SUSKUN?
 

Öte yandan ülkenin zenginleri Putin'in kararına karşı koymaya cesaret ederlerse kır saraylarının, pahalı arabalarının, açık deniz hesaplarının ve lüks yaşam tarzlarının yok olacağının farkındalar bu nedenle de sessizliklerini korumaya devam ediyorlar.

 
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