Rus kabinesi Putin'in kararını öğrenince şaşırdı: Akıllarını kaçırmış olmaları gerek

Öte yandan Putin'in işgal planlarını kabinenin çoğundan gizli tuttuğu için Rus bankalarının SWIFT bankacılık sistemini kullanmasını yasaklamak gibi, Batı'nın katı mali yaptırımlarını hiç kimsenin hesaplamadığı ortaya çıktı.
Rus hükümetinin üst kademelerinde kaynakları bulunan Agentstvo News Telegram kanalı, 'Putin kendi kişisel kararı olduğu için, hükümete işgal kararından bahsetmedi' dedi ve ekledi; "Tam kapsamlı savaş hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için devlet medyasının savaş yerine 'özel askeri operasyon' kullanılması emredildi. Rus hükümeti Batı yaptırımlarının ülkeye getireceği sakatlayıcı darbeyi öngörmedi. Kabine üyeleri ve devlete ait şirketlerin başkanları Putin'in Ukrayna'da bir savaş başlatma kararına hazır değildi"