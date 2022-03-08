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Rus halkı son gelişmeler hakkında konuştu

Rus halkı, yaptırımların yanı sıra ülkeden ayrılma kararı alan çok sayıda şirketin ülkede sorunlar yaratacağını düşünürken, yaşanabilecek sıkıntılardan ötürü endişe duyuyor.

2022-03-08 23:16:06
Akşener: Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!

Akşener: Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener 8 Mart kadınlar günü için 'Bir kocaman kuyruklu yalan vardır, 'Türk kadını mücadele etmedi' diye, hadi oradan. Bunu söyleyenler bu kadınların bu ülke için verdiği mücadelenin fitresini karşılayamazlar. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!' ifadelerini kullanarak kadınlara destek verdi.
Erdoğan: Giderlerse gitsinler

Erdoğan: Giderlerse gitsinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bir araya geldiği kadın muhtarlara hitap etti.
ABD Başkanı Biden'ın 25 yıl önceki sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Biden'ın 25 yıl önceki sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önceki NATO ve Rusya'ya dair sözleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla yeniden gündeme geldi.
Otomobil Sahibi Olmak Abartı Haline Geldi

Otomobil Sahibi Olmak Abartı Haline Geldi

Tüketim toplumunda sadece bir otomobil sahibi olmak değil aynı zamanda üst sınıfa geçmek olarak algılanıyor.
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