Rus halkı son gelişmeler hakkında konuştu
Rus halkı, yaptırımların yanı sıra ülkeden ayrılma kararı alan çok sayıda şirketin ülkede sorunlar yaratacağını düşünürken, yaşanabilecek sıkıntılardan ötürü endişe duyuyor.
Rus halkı, yaptırımların yanı sıra ülkeden ayrılma kararı alan çok sayıda şirketin ülkede sorunlar yaratacağını düşünürken, yaşanabilecek sıkıntılardan ötürü endişe duyuyor.
Akşener: Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!
İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener 8 Mart kadınlar günü için 'Bir kocaman kuyruklu yalan vardır, 'Türk kadını mücadele etmedi' diye, hadi oradan. Bunu söyleyenler bu kadınların bu ülke için verdiği mücadelenin fitresini karşılayamazlar. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!' ifadelerini kullanarak kadınlara destek verdi.