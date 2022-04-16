Rus güçlerinin saldırıları Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştı
Rus güçlerinin Harkiv kentinin Osnovyansky bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 5 katlı bir bina harabe haline gelirken, bina çevresindeki araçlar da kullanılamaz hale geldi.
Rus güçlerinin Harkiv kentinin Osnovyansky bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 5 katlı bir bina harabe haline gelirken, bina çevresindeki araçlar da kullanılamaz hale geldi.
Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü
15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.