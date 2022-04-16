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İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

BURSA

19:50

04:47
19:50
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:34

04:33
19:34
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:17

04:17
19:17
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:00

03:59
19:00
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:48

03:56
18:48
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:51:00

İftar vakti

ANKARA

19:34

04:33
SAHUR
19:34
İFTAR

Rus güçlerinin saldırıları Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştı

Rus güçlerinin Harkiv kentinin Osnovyansky bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 5 katlı bir bina harabe haline gelirken, bina çevresindeki araçlar da kullanılamaz hale geldi.

2022-04-16 22:13:48
Çin'in Guangzhou kentinde Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Çin'in Guangzhou kentinde Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine girdiği bildirildi.
Avrupa Uzay Ajansı'ndan 'çöl tozu fırtınası' uyarısı: Tarih verdi, Türkiye'ye geliyor

Avrupa Uzay Ajansı'ndan 'çöl tozu fırtınası' uyarısı: Tarih verdi, Türkiye'ye geliyor

Çöl tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı, çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.
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