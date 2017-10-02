Ruhani'den kritik Türkiye açıklaması

02.10.2017 23:49:21

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkiler iyi bir konumdadır ancak diğer alanlarla tutarlı bir şekilde askeri ve savunma işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeliyiz" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin sınır bölgelerinde istikrar sağlanması gerektiğini ve terör tehdidinin bu şekilde önlenebileceğini vurguladı. Ruhani, "İran ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkiler iyi bir konumdadır ancak diğer alanlarla tutarlı bir şekilde askeri ve savunma işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeliyiz" diye konuştu.(Sheren Samara /İHA)