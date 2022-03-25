Ruble ikilemi: Enerji piyasaları nasıl etkilenecek?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus doğalgazını ruble ile satın almanın Rusya'nın batı yaptırımlarını aşmak için kullanıdığı bir yöntem olarak nitelendirdi. Von der Leyen, “Yaptırımlarımızın atlatılmasına izin vermeyeceğiz. Rusya'nın enerji kaynaklarını bize şantaj yapmak için kullanılabileceği devir geride kaldı" dedi. Diğer taraftan, Rusya'nın Asya'daki en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatçısı (LNG) olan Japonya, ruble değişiminin nasıl çalışacağının belirsiz olduğunu söyledi. Ülkenin en büyük iki doğalgaz tedarikçisi olan Tokyo Gas ve Osaka Gas, Almanya'nın VNG'si ve diğer Avrupalı ​​Rus boru hattı gazı alıcılarının açıklamalarını yineleyerek, ruble gereksinimiyle ilgili ayrıntıları incelediklerini aktardı. Asya'nın üçüncü en büyük Rus LNG ithalatçısı olan Güney Kore ise ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu'nun ticareti kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağını söylemesiyle ithalatı sürdürmeyi umduğunu açıkladı.