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RTÜK Başkanı Şahin’den Beren Saat’e eleştiri

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İklim Elçisi” olarak ödül alan oyuncu Beren Saat’in konuşmasına ilişkin 'Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyon' ifadelerini kullandı.

2022-03-31 22:21:21

RTÜK Başkanı Şahin, “İklim Elçisi” olarak ödül alan sanatçı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ifadelerine "Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu, bir söylemi nasıl gözümüzün içine baka baka verdiğini hep beraber görmüş olduk" diyerek eleştirdi.

RTÜK ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde düzenlenen “Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı”nda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İklim Elçisi” olarak ödül alan sanatçı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in konuşmasını eleştirdi.

“TOPLUMUMUZLA HİÇ BAĞDAŞMIYOR"

Açıklamaların "dezenformasyon" olduğunu belirten Şahin, "Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu, bir söylemi nasıl gözümüzün içine baka baka verdiğini hep beraber görmüş olduk. Medyamıza düşen görev ise bu tür dezenformasyonun topluma aktarılırken uyanık olması ve bunların engellenmesinde üzerine düşen rolü ve görevi yerine getirmesi şeklindedir." ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL'DAN TEPKİ

Sunucu Hakan Ural da “Neler Oluyor Hayatta” programında Beren Saat'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Hakan Ural şöyle dedi:

"Sana bunu kim verdi, siyaset yapıyorsun. Oysa iklim. Devletin hizmetlerini küçümsemek için neden bilmiyorum. Sen gerçekten Türkiye tarihini biliyor musun? Senin Teknofest'ten haberin var mı? Hiç bu toplara girme altında kalırsın."

BEREN SAAT NE DEDİ?

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyerek sözlerine başlayan Beren Saat konuşmasında "Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor' diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık... Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı'ya döndük şimdi birazcık da Doğu'ya bakalım' denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor." dedi.

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