Ronaldo'dan en verimsiz sezon başlangıcı

05.10.2017 12:42:25

MUTLU DEMİRTAŞTAN - İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımıyla ligdeki en verimsiz sezon başı performansını sergiliyor.

Barcelona önünde İspanya Süper Kupa'da gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maçlık ceza alan Ronaldo, bu cezadan sonra ligde çıktığı karşılaşmalarda bekleneni veremedi.



İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynadığı üç maçta gol bulamayan ve sadece bir asist üreten Ronaldo, 2009'dan bu yana giydiği Real Madrid formasıyla La Liga'daki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Real Madrid'de 2010-2011 sezonunda da ligde çıktığı ilk üç maçta gol atamayan Ronaldo, buna karşın söz konusu dönemdeki 2 asistlik performansının da gerisinde kaldı.





- En verimlisi 2015-2016 sezonu

Ronaldo, Real Madrid'de en verimli ilk üç haftalık lig performansını, 2015-2016 sezonunda geçirdi.

Söz konusu sezonun ilk iki haftasını boş geçen 32 yaşındaki Ronaldo, üçüncü hafta Espanyol'a karşı oynadığı maçta 5 gol, bir asistlik performans ortaya koydu.

Portekizli futbolcu, 2014-2015 sezonunda ise Cordoba ve Atletico Madrid'e birer, Deportivo La Coruna'ya ise 3 olmak üzere ilk üç haftada 5 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk üç maçlık performansları şöyle:



Gol Asist 2009-2010 4 - 2010-2011 - 2 2011-2012 4 1 2012-2013 2 - 2013-2014 1 1 2014-2015 5 - 2015-2016 5 1 2016-2017 1 - 2017-2018 - 1





- Şampiyonlar Ligi'nde 4 golü var

Ronaldo, La Liga'da skor üretememesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarda gol yollarında zorlanmadı.

APOEL ve Borussia Dortmund karşısında ikişer kez fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı.

Ayrıca Portekizli futbolcu, bu sezon İspanya Süper Kupa'da Barcelona'ya karşı bir gol attı.





- Messi'nin çok gerisinde

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile futbol dünyasının en iyi iki isminden biri olarak gösterilen Ronaldo, bu sezon ligdeki gol krallığı yarışında rakibinin çok gerisinde kaldı.

Ronaldo'nun 3 maçta rakip fileleri havalandıramadığı La Liga'da, Messi çıktığı 7 karşılaşmada 11 gol attı.





- La Liga rekorları

Ronaldo, bu sezon henüz gol sevinci yaşayamadığı La Liga'da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

La Liga'da 32 kez ile en fazla "hat trick" yapan futbolcu olarak öne çıkan Ronaldo, ligde 150 ve 200 gole en hızlı ulaşan futbolcu unvanına da sahip. Ronaldo, La Liga'da 150 gole 140, 200 gole ise 178 maçta ulaştı.

Ligde bir sezonda her takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu konumundaki Ronaldo, 58 kezle penaltıdan en fazla gol kaydeden oyuncu olarak da öne çıkıyor.





- Portekiz Milli Takımı'nın da en golcüsü

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda tarihin en fazla forma giyen ve gol atan futbolcusu olarak göze çarpıyor.

Milli takım ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 2003'ten bu yana 145 maça çıktığı Portekiz formasıyla 78 kez fileleri havalandırdı.