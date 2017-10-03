Romanya'da '9. Gelecekle İletişim Çalıştayı'

04.10.2017 00:11:15

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) gerçekleştirdiği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği "9. Gelecekle İletişim Çalıştayı", Romanya'nın Köstence şehrinde başladı.

Ovidius Üniversitesinde düzenlenen çalıştayın açılışına, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel, RTÜK Başkanı Prof.Dr. İlhan Yerlikaya, TİKA Romanya Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina ve Ovidius Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Cristina Tamaş ile yetkililer katıldı.

Bu yılki ana teması "15 Temmuz Türkiye Örneğinde Medya ve Demokrasi" olarak belirlenen çalıştaya ayrıca Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Türkiye'de iletişim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ve daha önce mezun olup medya alanında çalışanlar da katılıyor.

Çalıştay, 6 Ekim'de Moldova'nın Komrat kentinde düzenlenecek değerlendirme oturumunun ardından sona erecek.