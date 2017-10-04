Roman kadınlar müzik grubu kurdu

04.10.2017 12:22:12

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi (SIROMA) kapsamında bir araya gelen 10 Roman kadın, müzik grubu kurdu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimini ve istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan proje kapsamında bir araya gelen Roman kadınlar, müzik grubu kurmak için Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış'tan yardım istedi.

Haftanın altı günü Satılmış'tan, Aydoğdu İlköğretim Okulu salonunda müzik eğitimi alan kadınlar, trampet, davul, darbuka, tef, bendir ve akordiyon gibi aletleri de çalmayı öğrendi. Özellikle Roman şarkılarını seslendiren grup, kent genelindeki birçok etkinlikte sahne alıyor.

Satılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kurduğu müzik gurubunun diğer Roman vatandaşlara da örnek olacağını söyledi.

SİROMA kurslarının ardından kadınların müzik grubu kurduğunu belirten Satılmış, "İnsanlar Roman kadınları daha çok temizlikçi, dans eden kişiler olarak görüyor hep. SİROMA projesinden sonra kursa gelen Roman kadınlara enstrüman verip adım adım güzel şeylere imza atacakları işler yapmaya doğru gidiyoruz. Bu gibi müzik gurupları diğer Roman vatandaşlara da örnek olacaktır ve Roman kadınlarımız daha da güzel yerlere gelecektir." dedi.

-"Roman kültürünü dünyaya tanıtacaklar"

Kadınların dersleri aksatmadan çalışmalara katıldığını ifade eden Satılmış, şunları kaydetti:

"Burada aldıkları eğitimlerin kadınlara çok katkısı oldu. Kurslardan sonra burada kalan kadınlar Kültür Bakanlığı bünyesinde müziklerini yapacak. Bu sayede Roman kadınlar hem Türkiye'ye hem de dünyaya Roman kültürünü tanıtma fırsatı bulacaktır. Müzik grubumuz kısa sürede çok iyi işler başardı. Roman kültürünü en iyi şekilde tanıtmak için adım adım yollarına devam ediyorlar. Kadınlar, trampet, davul, darbuka, tef, bendir ve akordiyon gibi müzik aletlerini de çalıyor."

Müzik gurubu üyesi Nagihan Umut, müzik gurubuyla kültürlerini daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "İlk başladığımızda çok iyi değildik ama hocamız bize herşeyi öğretti. Şimdi enstrümanları çok iyi çalabiliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak, diğer kuşaklara aktarmak istiyoruz. Kültürümüzün unutulup gitmesini istemiyoruz. Başka şehirlere başka ülkere misafir olarak gidip kültürümüzü tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Aysun Taşıyan da Roman kadınlarının sadece çiçekçilik, temizlik işi yapmadıklarını göstermek için müzik gurubu kurduklarını ifade etti.