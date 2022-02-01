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Roketsan'dan yeni tanksavar sistemi

Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini yüksek vuruş gücü ile ateşleyebiliyor.

2022-02-01 17:03:13

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, geliştirdikleri Kaideye Monteli CİRİT (KMC) Silah Sistemi'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanksavar bölüklerinin gücüne güç katacağına inandıklarını belirtti.

İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taktik füze silah sistemi KMC'nin, tamamen yerli ve milli imkanlarla Roketsan ailesinin üyesi Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından geliştirildiğini söyledi.

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Sistemin özelliklerine ilişkin İkinci, şu değerlendirmede bulundu:

"KMC Silah Sistemi, yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize taret sistemi ile sabit ve hareketli hedeflere karşı atış yapabilmektedir. Yine, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT gibi yüksek hassasiyete sahip ve tahrip gücü yüksek tanksavar füzelerinin bir arada kullanılabiliyor olması, sistemimizin çarpan etkisi yaratan önemli kabiliyetlerinden biridir. İnanıyoruz ki geliştirdiğimiz bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz tanksavar bölüklerinin gücüne güç katacak."

8 kilometre menzile kadar yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor

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Roketsan'ın verdiği bilgilere göre, tanksavar bölüklerine ilave yetenek kazandırma amacıyla başlatılan KMC Silah Sistemi Projesi, UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini atabiliyor. Proje kapsamında Konya/Karapınar'da icra edilen muayene ve kabul atışında belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu.

2014 yılında kalifiye edilen KMC Silah Sistemi, bugüne kadar hem kara hem de deniz platformlarına başarıyla entegre edilerek test edildi. Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneği ile UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT füzelerini yüksek vuruş gücü ile ateşleyebiliyor. Sistem ayrıca, kullanıcısına, farklı konfigürasyonlarda atış kabiliyeti sunuyor.

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Sistem hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor. Stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlayan KMC Silah Sistemi, kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor. Bu sistem, ayrıca, üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektro optik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor.

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