Rögar kapağı çalındı, küçük Mikail çukura böyle düştü

Hırsızların 'zula' tuvaletinden 50 bin liralık altın çıktı

İstanbul'da, sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha önceden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evinin tuvaletinden çalınan altın çıkan şüphelinin polislere altınları hırsızlık arkadaşlarının kendisinden çalmaması için tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Klozetten çıkan altınların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.