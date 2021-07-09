Rögar kapağı çalındı, küçük Mikail çukura böyle düştü
Çekmeköy'de, kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan kuyuya 7 yaşındaki Mikail Benli düştü. Benli çevredeki bir kişi tarafından kurtarılırken, kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalma anı ve çocuğu çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarının düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi. Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı. Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düştü.