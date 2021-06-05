Robotik radyocerrahi cihazı 'Uzay Neşteri' kanser tedavisinde etkin rol üstleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, söz konusu cihazın Güney Marmara'da sadece BUÜ'de bulunduğunu söyledi. 'Cihaz, milimetrenin 10'da 1'i düzeyinde hassasiyetle bu vuruşu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla etraftaki dokulara en ufak zarar vermiyor. İnsanın tedavi sırasındaki nefes alıp vermesi, kalp atımına bağlı vücuttaki ufak tefek oynamaları da hesaba katarak adeta bir füzenin hareketli hedefe kilitlenmesi gibi tümör odağına kilitlenerek orasını yok ediyor. Değeri 35 milyon liranın üzerinde olan cihaz yaklaşık 3 yıldır yıldır üniversitemizde. Tedavi olan hasta sayısı her geçen gün artıyor ama biz daha fazla hastamızın bu cihazdan faydalanmasını istiyoruz. Devletimiz buna büyük bir yatırım yaptı. Gece gündüz çalışarak geri dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Bu güne kadar bu aletten 600 dolayında hasta fayda gördü ama bu kapasiteyi 3 katına çıkaracak kadar hacmimiz var.'