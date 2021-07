Robert De Niro kimdir?

Robert De Niro 17 Ağustos 1943 yılında New York'ta gözlerini dünyaya açmıştır. Ailesinin sanatçı olması, onun da küçük yaşlardan itibaren sanata ilgili bir birey olmasını sağlamıştır. Ressam bir anne olan Virginia Admiral ile şair, ressam ve heykeltıraş olan bir baba olan Robert'ın oğulları olarak dünyaya gelen Robert De Niro, daha çok İtalyanların yaşadığı bir bölgede büyümüştür. Bu bölgede, çok içine kapanık olduğu için komşuları tarafından Bobby Milk olarak adlandırılmıştır.

İçine kapanık bir çocuk olan Robert De Niro, günlük hayatında sıklıkla kitap okurdu. Bunun yanı sıra Broadway'de yayınlanan oyunlara da giden Robert De Niro, ilk sahne deneyimini de henüz küçük yaşlardayken elde etmiştir. Oz Büyücüsü rolü ile ilk sahne deneyimi kazanan Robert De Niro, henüz 16 yaşındayken Anton Çehov tarafından yazılan Ayı oyununda yer aldı. Böylelikle sanat hayatına giriş yapan Robert De Niro, o dönem oldukça ünlü olan tiyatro eğitmeni Stella Adler'den de tiyatro eğitimi almıştır.

Tiyatro deneyiminden sonra sinemaya da geçiş yapan Robert De Niro'nun ilk filmi 1963'te çekimine başlanan ve tamamlanan fakat 1969'da yayınlanan The Wedding Party adlı filmdir. Bunun yanı sıra 1968'de rol aldığı Greetings filmi ise gösterime giren ilk filmi olarak bilinir. Bu filmlerden sonra tanınmaya başlanan Robert De Niro, Hi, Mom!, Bloody Mama, Jennifer on My Mind, Born to Win ve The Gang That Couldn't Shoot Straight gibi filmlerde de sahne tozunu yutmuştur.

Daha sonra o dönem ünlü yönetmenlerden biri olan Martin Scorsese ile film çekmek için anlaşan Robert De Niro, Mean Streets adında yayınlanan filim ile sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Bundan sonra Taxi Drive ve New York'un da dahil olduğu sekiz film çıkaran Robert De Niro ve Martin Scorsese oldukça tanınan bir ikili olmuştur. Bu filmlerden sonra ise Kızgın Boğa / Raging Bull (1980), The King of Comedy (1983), Sıkı Dostlar / Goodfellas (1990), Korku Burnu (1991) ve Casino (1995) filmleride Robert De Niro hayranları tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Tüm bu filmlerin yanı sıra Robert De Niro'nun en popüler olduğu film The Godfather 2 filmi olmuştur. Bu film sayesinde şöhreti oldukça artan Robert De Niro, Oscar ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

Robert De Niro, 1976 yılında Dianne Abbott ile evlenmiştir ve bir oğlu olmuştur. Daha sonra bu evliliğini bitiren Robert De Niro, Toukie Smith ile birlikte evlenmeden yaşamıştır. 1997 yılında ise Grace Hightower ile evlenmiştir.

Robert De Niro'nun yönetmen olduğu filmler

2006 - Kirli Sırlar (Sinema Filmi)

2001 - Komplo (Sinema Filmi)

1993 - Günaha Davet (Sinema Filmi)

Robert De Niro'nun yapımcı olduğu film ve diziler

2014 - About a Boy (TV Dizisi)

2012 - NYC 22 (TV Dizisi)

2000 - Zor Baba (Sinema Filmi)

2000 - Holiday Heart (Sinema Filmi)

1999 - Entropi (Sinema Filmi)

1998 - Witness to the Mob (TV Filmi)

1997 - Başkanın Adamları (Sinema Filmi)

1996 - Sadık (Sinema Filmi)

1996 - Marvin'in Odası (Sinema Filmi)

1995 - Panter (Sinema Filmi) 1995

1994 - Frankenstein (Sinema Filmi)

1993 - Seninle Tanışmış Mıydık? (Sinema Filmi)

1993 - Günaha Davet (Sinema Filmi)

1992 - Şimşek Yürek (Sinema Filmi)

1992 - Metres (Sinema Filmi)

1991 - Korku Burnu (Sinema Filmi)

1989 - Biz Melek Değiliz (Sinema Filmi)

1977 - Başkanın Adamları (Sinema Filmi)

Robert De Niro'nun oynadığı filmler

2016 - Çılgın İhtiyar (Dick Kelly) (Sinema Filmi)

2016 - Demir Yumruk (Ray Arcel) (Sinema Filmi)

2015 - Stajyer (Ben Whittaker) (Sinema Filmi)

2015 - Joy (Rudy Mangano) (Sinema Filmi)

2015 - Heist (Sinema Filmi)

2014 - The Man Who Saved the World (Himself) (Sinema Filmi)

2014 - Motel (Dragna) (Sinema Filmi)

2014 - Killing Season (Benjamin Ford) (Sinema Filmi)

2013 - Malavita: Belalı Tanık (Fred Blake,Giovanni Manzoni) (Sinema Filmi)

2013 - Last Vegas (Paddy) (Sinema Filmi)

2013 - Grudge Match (Sinema Filmi)

2013 - Düzenbaz (Victor Tellegio) (Sinema Filmi)

2013 - Büyük Düğün (Don Griffin) (Sinema Filmi)

2012 - Umut Işığım (Patrick Peoples) (Sinema Filmi)

2012 - Medyum (Simon Silver) (Sinema Filmi) 2012

2012 - Kirli Oyun (Vic Sarcone) (Sinema Filmi)

2012 - Being Flynn (Jonathan Flynn) (Sinema Filmi)

2011 - Yılbaşı Gecesi (Harry) (Sinema Filmi)

2011 - The 68th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (Sinema Filmi)

2011 - Limit Yok (Carl Van Loon) (Sinema Filmi)

2011 - Killer Elite (Hunter) (Sinema Filmi)

2011 - Her Yerde Aşk (Adrian) (Sinema Filmi)

2010 - Şantaj (Jack) (Sinema Filmi)

2010 - Zor Baba 3 (Jack Byrnes) (Sinema Filmi)

2010 - Ustura (Senatör McLaughlin) (Sinema Filmi)

2010 - The 67th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Guys Choice (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Corman's World: Exploits of a ... (Kendisi) (Sinema Filmi) 2010

2010 - An American Salute: The Pops A... (Anlatıcı) (TV Filmi)

2009 - Herkesin Keyfi Yerinde (Frank) (Sinema Filmi)

2009 - 81st Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2008 - What Just Happened? (Ben) (Sinema Filmi)

2008 - Orijinal Cinayet(ler) (Turk) (Sinema Filmi)

2008 - Goldene Kamera (Kendisi) (TV Filmi)

2007 - Yıldız Tozu (Kaptan Shakespeare) (Sinema Filmi)

2007 - Mr. Warmth: The Don Rickles Pr... (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Kirli Sırlar (Bill Sullivan) (Sinema Filmi)

2005 - i Love The '90s: Part Deux (Kendisi) (TV Dizisi) (Arşiv Görüntüsü)

2005 - Saklambaç (2) (David Callaway / Charlie) (Sinema Filmi)

2004 - Zor Baba ve Dünür (Jack Byrnes) (Sinema Filmi)

2004 - Tanrıdan Gelen (Richard Wells) (Sinema Filmi)

2004 - San Luis Rey Köprüsü (Peru Archbishop) (Sinema Filmi)

2004 - Köpekbalığı Hikayesi (Don Lino-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Fahrenheit 9/11: Kazan Kaynıyo... (Kendisi) (Sinema Filmi)

2002 - Öldüren Şüphe (Vincent LaMarca) (Sinema Filmi)

2002 - Anlatamadım mı? (Paul Vitti) (Sinema Filmi)

2001 - Komplo (Nick Wells) (Sinema Filmi)

2001 - 15 Dakika (Dedektif Eddie Flemming) (Sinema Filmi)

2000 - Zor Baba (Jack Byrnes) (Sinema Filmi)

2000 - Showtime (Det. Mitch) (Sinema Filmi)

2000 - Rocky & Bullwinkle (Fearless Leader - Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Onurlu Bir Adam (Şef Leslie W.Sunday) (Sinema Filmi)

1999 - Kusursuz (Walt Koontz) (Sinema Filmi)

1998 - The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1998 - Ronin (Sam) (Sinema Filmi)

1998 - Büyük Umutlar (Arthur Lustig) (Sinema Filmi)

1997 - Jackie Brown (Louis Gara) (Sinema Filmi)

1997 - Güç Bölgesi (Lt. Moe Tilden) (Sinema Filmi)

1997 - Başkanın Adamları (Conrad Brean) (Sinema Filmi)

1997 - Afi Life Achievement Award: A ... (Kendisi) (TV Filmi)

1996 - Marvin'in Odası (Dr. Wally) (Sinema Filmi)

1996 - Kardeş Gibiydiler (Father Bobby) (Sinema Filmi)

1996 - Fanatik (Gil Renard) (Sinema Filmi)

1995 - Casino (Sam Rothstein) (Sinema Filmi)

1995 - Büyük Hesaplaşma (Neil McCauley) (Sinema Filmi)

1995 - 101 Gece (Sinema Filmi)

1994 - Frankenstein (Yaratık) (Sinema Filmi)

1993 - Hediyelik Kadın (Wayne Dobie) (Sinema Filmi)

1993 - Günaha Davet (Lorenzo Anello) (Sinema Filmi)

1993 - Bu Çocuğun Hayatı (Dwight Hansen) (Sinema Filmi)

1992 - Metres (Evan M. Wright) (Sinema Filmi)

1992 - Gece Ve Şehir (Harry Fabian) (Sinema Filmi)

1991 - Şüphe ve Ceza (David Merrill) (Sinema Filmi)

1991 - Korku Burnu (Max Cady) (Sinema Filmi)

1991 - Hearts of Darkness: A Filmmake... (Kendisi) (Sinema Filmi)

1991 - Alev Kapanı (Donald Rimgale) (Sinema Filmi)

1990 - Uyanışlar (Leonard Lowe) (Sinema Filmi)

1990 - Sıkı Dostlar (Jimmy Conway) (Sinema Filmi)

1990 - Stanley ve Iris (Stanley Everett Cox) (Sinema Filmi)

1989 - Jacknife (Joseph Jacknife Megessey) (Sinema Filmi)

1989 - Biz Melek Değiliz (Ned) (Sinema Filmi)

1988 - Geceyarısı Avı (Jack Walsh) (Sinema Filmi)

1987 - Şeytan Çıkmazı (Louis Cyphre) (Sinema Filmi)

1987 - Dokunulmazlar (Al Capone) (Sinema Filmi)

1986 - Misyon (Rodrigo Mendoza) (Sinema Filmi)

1985 - Brazilya (Archibald Tuttle) (Sinema Filmi)

1984 - Geç Kalan Sevgi (Frank Raftis) (Sinema Filmi)

1984 - Bir Zamanlar Amerika (Noodles) (Sinema Filmi)

1983 - Komediler Kralı (Rupert Pupkin) (Sinema Filmi)

1981 - True Confessions (Father Des Spellacy) (Sinema Filmi)

1981 - The 53rd Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1981 - The 38th Annual Golden Globe A... (Kendisi) (TV Filmi)

1980 - Kızgın Boğa (Jake La Motta) (Sinema Filmi)

1979 - The Swap (Sammy Nicoletti) (Sinema Filmi)

1978 - Avcı (Michael Vronsky) (Sinema Filmi)

1977 - New York, New York (Jimmy Doyle) (Sinema Filmi)

1976 - Taksi Şoförü (Travis Bickle) (Sinema Filmi)

1976 - Son Patron (Monroe Stahr) (Sinema Filmi)

1976 - 1900 (Alfredo Berlinghieri) (Sinema Filmi)

1974 - Baba II (Vito Corleone) (Sinema Filmi)

1973 - Bang The Drum Slowly (Bruce Pearson) (Sinema Filmi)

1973 - Arka Sokaklar (Johnny Boy) (Sinema Filmi)

1971 - The Gang That Couldn't Shoot S... (Mario) (Sinema Filmi)

1971 - Jennifer On My Mind (Mardigian) (Sinema Filmi)

1971 - Damgalı Adam (Danny) (Sinema Filmi)

1970 - Hi, Mom! (Jon Rubin) (Sinema Filmi)

1970 - Bloody Mama (Lloyd Barker) (Sinema Filmi)

1969 - The Wedding Party (Cecil ) (Sinema Filmi)

1969 - Sam's Song (Sam Nicoletti) (Sinema Filmi)

1968 - Greetings (Jon Rubin) (Sinema Filmi)

Robert De Niro'nun aldığı ödüller ve adyalıkları

- Altın Küre Cecil B. DeMille Ödülü Kazandı: 2010

- Akademi Ödülleri (Oscar)

Kazandı: En iyi yardımcı oyuncu, The Godfather, Part II (1974)

Aday: En iyi erkek oyuncu, Taxi Driver (1976)

Aday: En iyi erkek oyuncu, The Deer Hunter (1978)

Kazandı: En iyi erkek oyuncu, Raging Bull (1980)

Aday: En iyi erkek oyuncu, Awakenings (1990)

Aday: En iyi erkek oyuncu, Korku Burnu (1991)

Aday :En iyi yardımcı oyuncu,Umut Işığım (2012)

- BAFTA Ödülleri

Aday: En iyi çıkış, The Godfather, Part II (1976)

Aday: En iyi erkek oyuncu, Taxi Driver (1977)

Aday: En iyi erkek oyuncu, The Deer Hunter (1980)

Aday: En iyi erkek oyuncu, Raging Bull (1982)

Aday: En iyi erkek oyuncu, The King of Comedy (1984)

Aday: En iyi erkek oyuncu, Goodfellas (1991)

- Altın Küre Ödülü

Aday: En iyi erkek oyuncu - Drama, Taxi Driver (1977)

Aday: En iyi erkek oyuncu - Müzikal/Komedi, New York, New York (film) (1978)

Aday: En iyi erkek oyuncu - Drama, The Deer Hunter (1979)

Kazandı: En iyi erkek oyuncu- Drama, Raging Bull (1981)

Aday: En iyi erkek oyuncu - Müzikal/Komedi, Midnight Run (1989)

Aday: En iyi erkek oyuncu - Drama, Cape Fear (1992)

Aday: En iyi erkek oyuncu - Müzikal/Komedi, Analyze This (2000)

Aday: En iyi erkek oyuncu - Müzikal/Komedi, Meet the Parents (2001)