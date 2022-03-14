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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Nisanda deneme uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
14.03.2022 10:58:44
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
 
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.
 
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.
 
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.
 
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor

DENEME UÇUŞLARI NİSANDA

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor

Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi.

Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor

İLK UÇAK SANAL ORTAMDA İNDİ

Pazar Kaymakamlığı'nca ise sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Kaptan pilot, anonslarında, "Uçağımız birazdan Rize'ye gitmek üzere havalanacaktır. Yolculuğumuzu saat 14.30'da Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derecedeki sıcaklıktaki yağmurlu deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz. Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı'nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık diye üzülmeyin zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz" dedi.
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor

'OTOBÜSE BİNER GİBİ UÇAĞA BİNECEĞİZ'

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Enes Sarıçiçek, "Ayda en az bir kere İstanbul'a gidip gelen insanlarız. Bize büyük bir kolaylık sağlayacak. Hemen yanımızda olması mesafeleri kısaltacak. Turizm açısından memleketimize katkısı olacak. İlk uçuşları heyecanla bekliyoruz. Keşke bizi de alsalar, bu heyecana ortak olsak” diye konuştu.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Dursun Ali Serçe ise "Ben 68 yaşındayım. Daha önce buraya havaalanı yapılacak deseler inanmazdım ama şimdi neredeyse uçaklar inmeye başlayacak. Bizler geç kaldık ama inşallah çocuklarımız istifade edecek. Hizmet neredeyse kapımızın önüne geldi. Otobüse biner gibi uçağa bineceğiz. Uçak seslerini duydukça bunu da gördük, diye şükredeceğiz” dedi.
 
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
Hizmetin ayaklarına geldiğini söyleyen Yeter Atış da “Rize'ye havaalanı yapılacak, dendiğinden itibaren çok hevesli ve heyecanlıydık. Neredeyse tüm aşamalarını takip ettik. Artık son işlemler yapılıyor. Uçakların inmeye başladığını göreceğiz. Hizmet ayağımızın altına geldi" diye konuştu.
 
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
17
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
18
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
24
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
31
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
33
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
34
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
35
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
38
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
39
Rize-Artvin Havalimanı'nda sevindiren gelişme! Deneme uçuşları başlıyor
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