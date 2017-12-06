Reza Zarrab davasında 6. gün: Atilla'nın tutuklanmasına şaşırdım

06.12.2017 19:14:57

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olan Reza Zarrab'ın çapraz sorgusu yapılıyor.

DURUŞMA BAŞLADI

Atilla'nın avukatlarının "Hakan Atilla tutuklandığında çok şaşırdığınızı söylemişsiniz" sorusuna Zarrab, 'Evet' karşılığını verdi. Zarrab, Hamaney'le asla görüşmediğini söyledi ve "Ayrıca hiçbir zaman [İran Cumhurbaşkanı] Sayın [Mahmut] Ahmedinejad'la da görüşmedim, hanımefendi" dedi.

Avukat Fleming'in, Yargıç Berman'a, "Sayın Yargıç, sanırım bugün ses kayıtlarını düzenlemiş bulunuyoruz" dedi. Sözü edilen kayıtlar dünkü duruşmada dinletilmemişti.

'HAKAN ATİLLA'NIN OFİSİNE GİTMEDİM'

Mahkeme salonunda, savunmaya ait bir ses kaydı çalındığı belirtildi. Ses kaydının, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Zarrab ve Atilla'nın yaptığı bir toplantının ardından, Zarrab ve Aslan'ın yaptığı bir telefon konuşmasına ait olduğu belirtildi.

"Bu arada Zarrab'a Atilla'nın ofisine hiç gitmediniz, değil mi?" diye sorulduğu öğrenildi. Zarrab ise "Hayır efendim, binanın hangi katında olduğunu bile bilmiyorum" diye cevap verdi.