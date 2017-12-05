Reza Zarrab çarpraz sorguda yalan söylediğini itiraf etti

06.12.2017 01:03:06

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçundan tutuklanan ardından FBI ile iş birliği yaparak tanık olan Reza Zarrab mahkemede ifade vermeye devam etti.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ KABUL ETTTİ

Zarrab, savcının sorgulamasının ardından tutuklu sanık olan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı tarafından sorgulandı.

Reza Zarrab, bugün başlayan çapraz sorgusunda Atilla'nın avukatı Fleming'in Zarrab hapishanedeyken yaptığı telefon görüşmelerini tekrar dinletip bu ifadeleri kullanıp kullanmadığını sorması üzerine "Evet, (yalan söylemenin) ABD'de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim." diyerek yalan söylediğini kabul etti.

Öte yandan Zarrab, FBI'ın kendisini nasıl yönlendirdiğini de açıkladı.

'SAVCILIK VE FBI İLE YAKLAŞIK 12 TOPLANTI YAPTIK'

Zarrab, kendisine sorulan "Sizinle iş birliği anlaşması yapmayı kabul etmeden önce ABD Savcılığı yetkilileri ve FBI ile kaç kez toplantı yaptınız?" sorusuna, "sayısını hatırlamıyorum" cevabını verdi. Toplantılar için "yaklaşık olarak 12 kez" diyen Zarrab, neredeyse her gün savcılık ve FBI ile görüştüğünü belirtti.

Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Fleming'in, Zarrab'ın FBI ile şema çizme provası yaptığını söylemesi üzerine, İranlı'dan "Evet, burada çizdiğim şemalar gibi savcılık için de bazı şemalar çizdim" şeklinde bir itiraf daha geldi.