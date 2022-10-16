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Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu

Antalya'nın Tarihi Kaleiçi semti, amatör ve profesyonel çok sayıda ressamı ağırladı.

Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu
16.10.2022 16:16:15
Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu

Aralarında Antalya'da yerleşik Rus, Belaruslu ve İranlı sanatçıların da bulunduğu ressamlar, Kaleiçi'nin farklı sokaklarında sanatlarını icra etti, eserlerini sergiledi.

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Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu

Yedinci Kaleiçi Old Town festivali kapsamında düzenlenen ve dört gün süren etkinlikte Osmanlı şehir mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Tarihi Kaleiçi ve günümüz sanatçılarının eserleri bir arada sergilenmiş oldu.

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Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu

Etkinlikte, çeşitli dernek, kurs ve okulda eğitim alan ressam adayları, sanatseverler önünde resim yapmanın heyecanını yaşarken, yerli ve yabancı turistler de hem sergilenen eserleri hem de sanatçıların çalışmalarını ilgiyle izledi.

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Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu
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Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu
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