Ressamlar Kaleiçi sokaklarında buluştu Antalya'nın Tarihi Kaleiçi semti, amatör ve profesyonel çok sayıda ressamı ağırladı. 16.10.2022 16:16:15 Aralarında Antalya'da yerleşik Rus, Belaruslu ve İranlı sanatçıların da bulunduğu ressamlar, Kaleiçi'nin farklı sokaklarında sanatlarını icra etti, eserlerini sergiledi. 1 Yedinci Kaleiçi Old Town festivali kapsamında düzenlenen ve dört gün süren etkinlikte Osmanlı şehir mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı Tarihi Kaleiçi ve günümüz sanatçılarının eserleri bir arada sergilenmiş oldu. 2 Etkinlikte, çeşitli dernek, kurs ve okulda eğitim alan ressam adayları, sanatseverler önünde resim yapmanın heyecanını yaşarken, yerli ve yabancı turistler de hem sergilenen eserleri hem de sanatçıların çalışmalarını ilgiyle izledi. 3 4 5