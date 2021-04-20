Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtı? Soruşturma açılan şirketler listesi

Rekabet Kurumu 32 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılan şirketlerin arasında perakende ve gıda ve medya şirketlerinin olduğu belirtildi. Peki Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtı? Rekabet Kurumu soruşturma açılan şirketler listesi belli oldu mu? Rekabet Kurulu'ndan 32 şirkete yönelik başlatılan soruşturmada firmaların 'Çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına' neden oldukları belirtildi. İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı 32 firma...

Rekabet Kurumu 32 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açılan şirketlerin arasında perakende ve gıda ve medya şirketlerinin olduğu belirtildi. Peki Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtı? Rekabet Kurumu soruşturma açılan şirketler listesi belli oldu mu? Rekabet Kurulu'ndan 32 şirkete yönelik başlatılan soruşturmada firmaların "Çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına" neden oldukları belirtildi. İşte Rekabet Kurumu'nun soruşturma açtığı 32 firma...

Rekabet Kurumu hangi şirketlere soruşturma açtı?

Rekabet Kurumu Türkiye genelinde 32 firma hakkında soruşturma başlattı. Firmalara iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı. Yapılan açıklamada, firmaların "Çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına" neden oldukları belirtildi.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılan şirketler listesi

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Commencis Teknoloji A.Ş

Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.

Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.

41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş.

Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş.

NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.

Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.

Veripark Yazılım A.Ş.

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

Mobven Teknoloji A.Ş.

Pizza Restaurantları A.Ş.

Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş.

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İş Gıda A.Ş.

Migros Ticaret A.Ş.

Getir Perakende Lojistik A.Ş.

Rekabet Kurumu nedir?

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur.

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