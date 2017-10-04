Reel efektif döviz kuru yükseldi

04.10.2017 16:30:15

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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 90.30 oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0.59 puan artarak 90.30'a çıktı. Endeks, Ağustos ayında 89.71 seviyesinde gerçekleşmişti.