Reel efektif döviz kuru yükseldi
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 90
04.10.2017 16:30:15
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 90.30 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0.59 puan artarak 90.30'a çıktı. Endeks, Ağustos ayında 89.71 seviyesinde gerçekleşmişti.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi eylül ayında 90.30 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0.59 puan artarak 90.30'a çıktı. Endeks, Ağustos ayında 89.71 seviyesinde gerçekleşmişti.