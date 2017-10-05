Recai Kutan Caddesinin çehresi değişti

05.10.2017 13:28:01

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Kent genelinde yeni yol açma, genişletme, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları da yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Recai Kutan Caddesindeki düzenleme çalışmalarına devam ediyor.İtfaiye Kavşağından başlayıp, Alibaba Mezarlığı önünde son bulan Recai Kutan Caddesinin bu yıl 750 metrelik bölümünde çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, caddeyi asfaltladı. 750 metrelik bölümde Büyükşehir Belediyesi, 17 metre genişliğinde yol, 3.5 metre genişliğinde kaldırım, 120 cm genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde araç otoparkı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi trafik yükünün fazla olduğu caddede aydınlatma ve ağaç sayısını da artırdı. Çalışma yapılan caddenin 750 metrelik bölümünde 72 aydınlatma direği, mevcut ağaçların yanına da 80 yeni ağaç dikimi yapıldı. Caddenin itfaiye kavşağı bölümünde yeni kavşak düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi yol geçişindeki kot farkını da düşürdü.Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge sakinleri, düzenleme çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti.