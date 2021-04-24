Ramazanda 900 derecelik ısıda çanakları pişiren ustalar

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü ilçesi Avanos'ta, toprağı sanata dönüştüren çanak ustaları, ürünleri tüketiciye ulaştırmadan önce 900 derece ısıda pişirerek dayanıklılığını artırırken, mesleklerini ramazan ayında ateşin başında sürdürüyor. İlçede 7 bin yıllık geçmişi olan çanakçılık mesleğini devam ettiren ustalar, tezgahta el emeği göz nuru ile yaptıkları çanak ürünlerini iki hafta boyunca kurumaya bırakıyor. Daha sonra geleneksel yöntemlerle yapılan taş fırında pişirilen ürünler, kullanıma hazır hale getiriliyor.