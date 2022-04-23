Ramazan ayında engelli aileler unutulmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye'nin Azez kırsalında yaşayan 750 engelli aileye Ramazan kumanyası ve hasta bezi dağıtımı gerçekleştirdi.

Ramazan 2022 çalışmalarını ‘‘Ramazan'ı Yaşat'' sloganıyla sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Azez ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan engelli ailelere, içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi gıda malzemelerinin bulunduğu 750 adet kumanya paketi ve hasta bezi dağıttı.

İHH Kilis Suriye Çalışmaları Sorumlusu Yakup Alaca yaptığı açıklamada, "Bugün burada belki de savaşta en büyük sıkıntıyı çeken engelli ailelerimizle birlikteyiz.Ramazan yardım çalışmalarımız kapsamında gıda kolisi ve hasta bezi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu kardeşlerimizin birçoğu savaş esnasında uzuvlarını kaybetti. Bundan dolayı kardeşlerimizin büyük kısmı sağlık sorunlarından dolayı çalışamıyor. Bizler Türkiye'deki hayırseverlerimizin destekleriyle bu ailelerimizi yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz."

İyilik hareketine katılmak için

Hayırseverler, Suriye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH'nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler.