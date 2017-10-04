Rakamlarla 'oktoberfest': 7,5 milyon litre bira...

05.10.2017 00:35:56

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Almanya'nın Münih kentinde geleneksel olarak yapılan festivalde katılımcılar 18 günde 7,5 milyon litre bira tüketti.

Organizasyonu yapan yetkililerin bildirdiğine göre 18 gün süren festival boyunca 7.5 milyon litre bira içildiği tahmin ediliyor.

EN ÇOK RAĞBET ABD VE İNGİLTERE'DEN

Banka ATM'lerinden alınan verilere göre dünyanın her yerinden, toplamda 65 farklı ülkeden ziyaretçinin geldiği festivale, en çok rağbet gösteren ülkeler sırasıyla ABD, İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre, Avustralya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Danimarka oldu.

Toplam 2.7 milyon kWh elektrik kullanılan Oktoberfest'de 100 milyon litre su, 200 bin metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti.