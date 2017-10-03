Putin: Suriye'de öncelikli görevimiz...

03.10.2017 20:48:45

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus jetlerinin yaptığı bombardımanlar sonucunda hayatını kaybeden sivilleri hiçe sayarak, Suriye sorununa çözüm bulmak için uluslararası topluma Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir adım atma çağrısı yaptı. Putin, "Suriye'de en öncelikli yapılması gerekenler" diye tavsiyelerde de bulundu.

Çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği törende uluslararası topluma Suriye'de çözüm için çağrıda bulunan Putin, "Suriye ve Suriye halkı için gerçekten barış isteyen, sığınmacıların evlerine dönmesini gerçekten isteyen herkes, BM himayesindeki süreçlere katılmalı" ifadelerine yer verdi.

"İNSANİ YARDIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ"

Putin, Suriye'de insani yardımların kapsamının genişletilmesinin ve kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesinin bu ülkedeki en acil görev olduğunu vurguladı.

"ASTANA SÜRECİ VE CENEVRE GÖRÜŞMELERİ"

Öte yandan Astana görüşmelerinin Cenevre müzakerelerine katkı sunması gerektiğini ifade eden Putin, Astana'da Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulması konusunda varılan anlaşmaların, Suriyeli taraflar arasında doğrudan diyaloğa geçiş için gereken koşulları yarattığınısöyledi.