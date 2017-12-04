Putin, Sisi ile görüştü

05.12.2017 00:09:15

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Sisi telefon görüşmesinde, "Ortadoğu'daki son gelişmeler, bölgede istikrarın yeniden sağlanması için ortak çabalar ile mevcut krizlere yönelik siyasi çözümlere ilişkin konular" ele alındı.

İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarının tartışıldığı görüşmede, askeri ve ticari alan başta olmak üzere pek çok noktada işbirliğinin etkinleştirilmesi adına yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.